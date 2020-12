Bad Münster-Ebernburg

Es verbietet sich zwar, Pfarrerin Kathy Christmann mit ihren 47 Lenzen eine alte Bekannte zu nennen, doch in der Region ist die Seelsorgerin für viele Gläubige zumindest eine langjährige Bekannte. Nachdem sie von 2016 bis 2018 Pfarrerin in Ebernburg, Altenbamberg und Hochstätten war, hat sie nun den Sprung über die Nahe gewagt. Sie ist mit einer halben Stelle seit 1. September Pfarrerin in der Matthäusgemeinde in Bad Kreuznach und hier hauptsächlich für den Gemeindeteil Bad Münster am Stein zuständig.