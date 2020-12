45 neue Fälle im Kreis Bad Kreuznach: Inzidenzwert steigt weiter auf 228,6

In der Gesamtzahl (2145) enthalten sind auch die bisher insgesamt 1261 (+13) aus der Quarantäne entlassenen sowie die 21 verstorbenen Personen. Aktuell stehen 863 nachgewiesen Infizierte in der Betreuung des Gesundheitsamtes, 23 davon befinden sich in stationärer Behandlung.

Die betroffenen Gebietskörperschaften: Stadt Bad Kreuznach (393), Verbandsgemeinde Rüdesheim (151), Verbandsgemeinde Nahe-Glan (122), Verbandsgemeinde Bad Kreuznach (43), Verbandsgemeinde Langenlonsheim-Stromberg (88), Verbandsgemeinde Kirner-Land (66).

Innerhalb der letzten sieben Tage wurden im Landkreis 360 Neufälle registriert. Damit liegt die Inzidenzrate (Neufälle pro 100 000 Einwohner innerhalb der letzten sieben Tage) bei 228,6. Am vergangenen Tag hatte er noch bei 224,2 gelegen.