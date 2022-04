Mainz. Am frühen Dienstagmorgen wurde eine 41-jährige Mainzerin tot in ihrer Wohnung in der Rüsselsheimer Allee im Stadtteil Mainz-Laubenheim aufgefunden. Die festgestellte Gesamtsituation und die Verletzungen des Opfers deuten auf ein vorsätzliches Gewaltdelikt hin und rechtfertigten den Verdacht eines Tötungsdelikts. In enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Mainz führt die Kriminaldirektion Mainz die Ermittlungen.