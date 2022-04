Premierenfieber und Optimismus: Beides ist Organisator Andreas Schnorrenberger anzumerken. Erstmals hält er die Fäden beim Kreuznacher 41. Automobilsalon am Samstag und Sonntag, 23. und 24. April, auf der Pfingstwiese in Händen. Nach zweijähriger Corona-Pause geht es am Samstagmorgen los.