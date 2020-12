Mainz/Ingelheim

Ende April ging es los: „Es fing langsam an mit Halsschmerzen und so einem trockenen, ekelhaften Husten, man will husten, aber es kommt nichts“, berichtet der Ingelheimer: „Dann kamen Kopfschmerzen dazu, erst habe ich gedacht, das wäre Migräne.“ Doch es blieb nicht bei den Kopfschmerzen und dem Husten: Am Wochenende darauf bekam der 40-Jährige aus heiterem Himmel Schüttelfrost und hohes Fieber, 39,7 Grad in einer Nacht.