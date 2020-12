Archivierter Artikel vom 31.03.2020, 13:48 Uhr

Bad Kreuznach

40 Rollen Klopapier: 86-jährige Kreuznacherin in der Nacht beklaut

In der Nacht zum Dienstag kam es in der Lessingstraße in Bad Kreuznach zu einem ungewöhnlichen Diebstahl: 40 Rollen Toilettenpapier wurden einer 86 Jahre alten Dame gestohlen.