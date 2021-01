Auch in der VG Rüdesheim, größte Verbandsgemeinde im Kreis mit 32 Dörfern und knapp 28.600 Einwohnern, und in der VG Lalo-Stromberg sorgt man sich um die Gesundheit der Wahlhelfer. Wenn die Präsenzwahl nicht abgesagt werde, „dann müssen wir sie ganz normal durchführen“, lässt Bürgermeister Markus Lüttger (VG Rüdesheim) daran keinen Zweifel. In vielen Gemeinden werde es schwierig, man werde das VG-Personal einsetzen.