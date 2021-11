An den Teststellen im Kreis Bad Kreuznach stehen die Menschen jeden Tag Schlange: Seitdem am Arbeitsplatz 3G gilt, ist die Nachfrage nach Corona-Antigentests in die Höhe geschnellt. Jeder Arbeitnehmer, der weder geimpft noch genesen ist, muss auf der Arbeit einen negativen Test vorlegen. Das stellt nicht nur die Teststationen vor Herausforderungen, sondern auch die Betriebe.