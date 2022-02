Faszinierende Rundumsicht: 360-Grad-Aufnahmen mit Spezialkameras ließen die Menschen vor wenigen Jahren staunen. Längst hat man sich an die spektakulären Perspektiven gewöhnt. In multimedialen Zeiten bleibt nichts wie es ist, die Entwicklung geht weiter. „Das, was wir damals in der Luft geschafft haben, machen wir heute am Boden“, erklärt Philipp Köhler von Nahecopter/3Dscan360.