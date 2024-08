Plus Bockenau

39 Oldtimer fuhren durch den Hunsrück: 22. Bockenauer Berg- und Talfahrt

Von Reinhard Koch

i Jürgen Threin mit seinem Citroen Rosalie, Baujahr 1934, dem ältesten Fahrzeug in Bockenau. Rechts Walter Tesch, der einen Citroen TA 11 CV BL aus dem Jahr 1954 steuerte. Fotos: Reinhard Koch Foto: Reinhard Koch

Die 22. Bockenauer Berg- und Talfahrt war wieder eine organisatorische Meisterleistung von Tanja Will und ihren Ehemann Heiko Will. 39 Oldtimer waren ein breiter Querschnitt von teils schnittigen Fahrzeugen, die natürlich schon längst in die Jahre gekommen sind, die Betrachter aber in die gute alte Zeit versetzten.