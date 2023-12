Eine interessante Premiere gab es beim Start der 39. Auflage des Brotpfennigmarathonlaufs am Samstag in Kirn: Sparkassendirektor Holger Wessling feuerte den obligatorischen ohrenbetäubenden Startschuss aus der Vorderladerpistole ab und lief gleich dann selbst los an der Spitze von etwa 30 erprobten Marathonis.