Auf den Tag genau vor 36 Jahren: Am 26. April, 1.23 Uhr, explodiert in Block vier des Atomkraftwerks Tschernobyl der Reaktor. Nach vier Tagen erreicht Bayern und schließlich ganz Deutschland die atomare Wolke mit Strontium, Plutonium und vor allem Cäsium 137, das bis heute auch in deutschen Wäldern gemessen werden kann.