34-Jähriger verletzt: Auto kommt von Fahrbahn ab und überschlägt sich mehrfach

01.08.2020, 10:26 Uhr

In der Nacht zu Samstag ist ein 34-Jähriger bei einem Unfall auf der K 29 von Münchwald kommend in Richtung Spabrücken verletzt worden. Er hatte sich mit seinem Auto mehrfach überschlagen.

Gegen 2 Uhr befuhr der 34-Jährige mit seinem Auto die K 29. Nach einer Linkskurve kam er, vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit, nach rechts von der Fahrbahn ab. Daraufhin steuerte der Fahrer gegen, fuhr über beide Fahrspuren und kam nach links von der Fahrbahn ab. Hier geriet das Auto in den Grünstreifen und überschlugt sich mehrfach. Der Pkw kam ca. 10 Meter weiter, in einem Maisfeld, auf den Rädern zum stehen.

Der Fahrer klagte über Schmerzen im Rücken und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Der Mann gab an einem Tier ausgewichen zu sein. Am Auto entstand Totalschaden (ca. 5000 Euro).