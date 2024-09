Plus Bad Kreuznach

30-jährige Brandstifterin: Komplizierte Feststellung der Schuldfähigkeit

i Vor dem Gebäude des Amt- und Landgerichts steht eine Statue der Göttin Justitia. (zu dpa «Jahrelanges Warten auf die Gerichtsentscheidung - Kritik im Landtag») +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: Stefan Puchner/picture alliance/dpa

Der Brand in dem Mehrfamilienhaus in der Alzeyer Straße in Bad Kreuznach im August 2023 war für die Bewohner traumatisch. Weil das Feuer im Keller ausgebrochen war, war einigen Mietern in den oberen Stockwerken der Weg nach draußen zunächst abgeschnitten.