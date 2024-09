300.000 Euro für Oberhausen: Land unterstützt Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses

Der große Versammlungsraum des Hauses bietet den Oberhausenern einen zentralen Treffpunkt, der bislang nicht barrierefrei ist. Im Zuge der Sanierung sollen der Saal sowie das gesamte Dorfgemeinschaftshaus modernisiert, vergrößert und barrierefrei werden.

„Mit der Modernisierung des Gemeindehauses aus Landesmitteln können wir ein zentrales Thema aus der Dorfmoderation und dem Dorferneuerungskonzept nachhaltig angehen. Ein barrierefreier, zentraler Ort für alle bedeutet für Oberhausen einen weiteren Baustein in Richtung einer inklusiven Zukunft“, sagt Oliver Wilbert, der Erste Beigeordnete der Ortsgemeinde, der den Förderbescheid entgegennahm.

„Das Gemeindehaus ist nicht nur ein Ort für Versammlungen, sondern der Mittelpunkt unserer Gemeinde. Die geplanten Modernisierungsmaßnahmen werden es uns ermöglichen, einen einladenden und barrierefreien Treffpunkt zu gestalten, der allen Bürgerinnen und Bürgern offensteht. Wir sind überzeugt, dass das neue Gemeindehaus nicht nur die Lebensqualität in unserem Dorf steigern wird, sondern auch dazu beiträgt, den Zusammenhalt in unserer Gemeinschaft zu festigen“, ergänzte Ortsbürgermeister Marcus Röth. red

Förderung für Ortskerne

Schwerpunkte der Dorferneuerung in Rheinland-Pfalz sind Projekte in den Ortskernen, die Impulse geben, um die Ortsmitte neu zu beleben oder als Mittelpunkt des dörflichen Lebens zu erhalten. Dazu gehören die Sanierung und neue Nutzung der Bausubstanz genauso wie die Sicherung der Grundversorgung. Im Förderjahr 2024 stehen der Dorferneuerung in Rheinland-Pfalz insgesamt rund 19 Millionen Euro für die Förderung kommunaler und privater Projekte in den Ortskernen zur Verfügung. red