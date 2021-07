Bingen

25-Jähriger flippt aus

Ein Überfall hat sich am Freitagabend gegen 21.20 Uhr an einer Tankstelle in Bingen-Kempten ereignet. Ein 57-jähriger wollte seine Frau von der Arbeit abholen. Als er auf das Tankstellengelände fuhr, wurde der Mann überraschend von einem 25-jährigen Mann mit einem Messer bedroht.