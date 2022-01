„Wir möchten auf jeden Fall die 24 Stunden von Rheinland-Pfalz, so wie wir das für 2020 geplant hatten, durchführen.“ So schreibt der Förderverein Lützelsoon zu Beginn der Planungen für die achte Auflage der berühmt-berüchtigten Wanderung rund um die Uhr mit der Zentrale in Hennweiler.