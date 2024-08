Plus Bad Kreuznach 23-Jähriger soll zwei Frauen aus dem Kreis Bad Kreuznach vergewaltigt haben: Angeklagter bestreitet Vorwürfe Von Christine Jäckel i Vor dem Landgericht Bad Kreuznach wird wegen des Vorwurfs der zweifachen Vergewaltigung gegen einen 23-Jährigen verhandelt. Foto: Christine Jäckel Mit dem Vorwurf, sie vergewaltigt zu haben, belasten zwei Frauen, zu denen er zur Tatzeit jeweils eine Beziehung hatte, einen 23 Jahre alten Mann. Der heute in Nürtingen lebende Maurer syrischer Abstammung lebte 2021 in Bad Kreuznach und war seit April 2020 in einer Beziehung. Lesezeit: 2 Minuten

Mit dieser Frau deutscher Abstammung wohnte er im März 2022 in einer gemeinsamen Wohnung in Guldental. Zu dem Zeitpunkt, soll es in der Beziehung schon stark gekriselt haben. Den zweiten Vergewaltigungsvorwurf erhebt eine kurdische Frau, mit der der 23-Jährige ab Januar 2023 in einer von den Eltern arrangierten Ehe zusammenlebte. ...