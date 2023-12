Die 50. Weihnachtsbaumaktion auf dem Wallhäuser Ketzenberg lockte wie in all den Jahren zuvor Tausende von Besuchern, darunter viele Kinder, auf das Festgelände und in die Baumkulturen. Hier standen die beliebten Nordmanntannen in allen erdenklichen Größen, wie aus dem Ei gepellt. Rund 2000 Stück, darunter auch einige Blaufichten, wurden mit großer Freude selbst geschlagen, von fleißigen Helfern des Gemeinderates gemessen, von den Forstleuten eingenetzt und zum Abholplatz gebracht.