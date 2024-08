Plus Rüdesheim 1984 Azubi, heute Chef: Bürgermeister Markus Lüttger blickt zurück Von Christine Jäckel i Ehrung langjähriger Mitarbeiter (von links): Petra Grün vom Personalrat, Beigeordneter Michael Schlapp, Katharina Lüttger, Markus Lüttger, Heidrun Sondenheimer, Bettina Dickes und Büroleiter Christian Vollmer. Foto: Christine Jäckel 1984 starteten Heidrun Sondenheimer und Markus Lüttger als Auszubildende bei der Verbandsgemeindeverwaltung in Rüdesheim ihre Berufslaufbahn. Beide sind noch immer dort, CDU-Mann Lüttger inzwischen als Bürgermeister und Verwaltungschef. Lesezeit: 2 Minuten

Am 1. August vor 40 Jahren begannen Heidrun Sondenheimer und Markus Lüttger als Auszubildende bei der Verbandsgemeindeverwaltung in Rüdesheim ihre Berufslaufbahn. Beide warteten am frühen Morgen vor der Tür des Chefs, damals Bürgermeister Franz Haas (CDU), bekannt als strenger Dienstherr. Man hatte Respekt, und die neuen Lehrlinge sorgten sich vor allem ...