19 junge Kfz'ler aus dem Kreis Bad Kreuznach ins Berufsleben entlassen: Ihre Arbeit ist weit mehr als das Tauschen von Teilen

Nach bestandener Gesellenprüfung sind in Bad Kreuznach 19 junge Menschen ins Berufsleben entlassen worden. In der Kfz-Werkstatt der Bad Kreuznacher Berufsschule stellten sie sich dem Prüfungsausschuss der Kfz-Innung des Landkreises. Dabei galt es, Fehler in verschiedenen Fahrzeugsystemen zu diagnostizieren und fachliche Expertise nachzuweisen. Neben konventionellen Themen wie zum Beispiel Kraftübertragungs- oder Bremssystemen mussten sich die Prüflinge Aufgaben aus den Bereichen der Datenbus- und Hochvoltsysteme stellen.