172 Infizierte im Kreisgebiet: Ein Bewohner im Seniorenheim erkrankt

Archivierter Artikel vom 20.04.2020, 17:55 Uhr

Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Personen im Landkreis Bad Kreuznach liegt nun bei 172. Das ist eine Person mehr als noch am Sonntag.

11 Personen davon sind in stationärer Behandlung. In der Gesamtzahl enthalten sind auch die bisher 61 aus der Quarantäne entlassenen Personen sowie zwei verstorbene Personen. Aktuell stehen 109 nachgewiesen infizierte Personen aus dem Landkreis in der Betreuung des Gesundheitsamts.

Ein Bewohner eines Bad Kreuznacher Seniorenheims wurde positiv auf das Coronavirus getestet. In Absprache mit dem Gesundheitsamt hat die Einrichtungsleitung alle möglichen Maßnahmen getroffen, die eine Ausbreitung des Virus verhindern sollen.

Darüber hinaus wurden Montag bei den gefährdeten Bewohnern des Seniorenheims Abstriche vorgenommen. Bei dem positiv getesteten Bewohner wurde nach einem Klinikaufenthalt vorsorglich der Test durchgeführt. Symptome wies er bislang nicht auf.