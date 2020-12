Bingen

Irgendwie bedrückend muteten die Begleitumstände an, die den Auftakt zum Rochusfest 2020 prägten. Wo sich sonst zum Pontifikalamt zum Auftakt der Wallfahrtsoktav am ersten Sonntag Hunderte beim Gottesdienst und noch viel mehr später in den Wein- und Bierzelten und an den Verpflegungsständen begegnen – im Laufe der traditionsreichen Festwoche sollen es unter normalen Umständen bis zu 15.000 sein bei der wohl größten Rochuswallfahrt in Europa –, da war diesmal alles anders.