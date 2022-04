„Bunter Osterspaß in Meisenheim“ – so lautete der Lösungssatz im Ostergewinnspiel der Werbegemeinschaft Blickpunkt. Knapp 150 Personen hatten sich laut dem Blickpunkt-Vorsitzenden Helge Stolz an diesem Gewinnspiel beteiligt, das die Mitspieler in Bewegung brachte – im wahrsten Sinne des Wortes, denn sie mussten Plüschhasen mit Buchstaben in den Geschäften, der Gastronomie und bei Dienstleistern entdecken und daraus einen Lösungssatz bilden.