15 neue Infizierte: Corona-Ampel im Kreis Bad Kreuznach springt auf Alarmstufe Rot

Die Kreisverwaltung teilt mit, dass aufgrund eines Problems bei der Datenübertragung in der Pressemitteilung von Freitag die Zahl der in stationärer Behandlung befindlichen Personen nicht korrekt wiedergegeben werden. Es befinden sich aktuell 5 Personen in stationärer Behandlung.

Insgesamt sind bisher 122 mit dem Coronavirus infizierte Personen aus dem Landkreis Bad Kreuznach verstorben. Aktuell stehen 169 Personen in der Betreuung der Corona-Stabsstelle. Innerhalb der vergangenen sieben Tage wurden folgende Fallzahlen in den Verbandsgemeinden gemeldet:

Stadt Bad Kreuznach: 27

VG Bad Kreuznach: 13

VG Rüdesheim: 17

VG Nahe-Glan: 10

VG Lalo-Stromberg: 5

VG Kirner Land: 10

Die Wocheninzidenz liegt innerhalb des Landkreises nach dem Rechenmodell des Landes bei 51,8. Dadurch springt die Corona-Ampel im Landkreis auf die Alarmstufe Rot.