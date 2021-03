Die Wände wachsen in die Höhe, die Arbeiten liegen im Zeitplan: Der Neubau der Berufsbildenden Schule in Ingelheim geht mit großen Schritten voran. Bis zum Mai dieses Jahres soll der Rohbau des 15-Millionen-Euro-Projekts fertig sein, danach sind Dach- und Fensterbau an der Reihe, bevor in der zweiten Jahreshälfte mit dem Innenausbau begonnen werden soll. Geht es mit dem Bau wie geplant weiter, wird die Schule im Mai 2022 fertig sein.