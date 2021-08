Es waren bewegende Erfahrungen, die die Rotkreuzler aus dem Landkreis Bad Kreuznach während ihrer elftägigen Einsatzdauer im Hochwassergebiet im Ahrtal sammelten. Ganz gleich, in welcher Funktion die Helfer des DRK in dieser Zeit im Dienst in der Region im Kreis Ahrweiler im Einsatz waren – die Erinnerungen werden sie noch eine ganze Zeit lang begleiten. Dies liegt nicht nur an der beeindruckenden Einsatzbilanz der Ehrenamtlichen von der Nahe, sondern auch an den Erlebnissen.