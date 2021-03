1400 Unterschriften für den Erhalt des Freibades haben Johanna Lorenz vom Förderverein des Bosenheimer Freibades am Dienstagnachmittag Oberbürgermeisterin Heike Kaster-Meurer übergeben. Die Liste erreichte die OB im Stadthaus gewissermaßen via Eilpost mit dem Traktorkonvoi aus Bosenheim. Den führte Stadtrat Werner Lorenz an, der werbewirksam auf den Anhängern für den Erhalt des Bades warb.