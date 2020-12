Archivierter Artikel vom 09.09.2020, 18:19 Uhr

Kirn

14 Beteiligte an Straßenschlägerei des Landfriedensbruchs beschuldigt: Auch Jugendliche schlugen in Kirn zu

Die Ermittlungsgruppe der Kriminalinspektion in Bad Kreuznach, die den Tathergang der Massenschlägerei in Kirn von der vergangenen Woche untersucht, hat erste Ergebnisse erzielt. Nach der Schlägerei mit sieben Verletzten hat die Kriminalinspektion in Bad Kreuznach die von Zeugen zur Verfügung gestellten Videos der Tatnacht gesichtet und dadurch die Tatbeteiligungen einzelner Personen festgestellt.