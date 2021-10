Boos

120 Heuballen abgebrannt: Großer Einsatz für die Feuerwehr in Boos

Die Feuerwehren der Verbandsgemeinde Rüdesheim sind am Freitagnachmittag gegen 16 Uhr zu einem Strohballenbrand in der Gemarkung Boos alarmiert worden. Bei Eintreffen an der Einsatzstelle wurde festgestellt dass rund 120 Strohballen in Brand geraten waren.