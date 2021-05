12 Corona-Neuinfizierte: Wocheninzidenz im Kreis sinkt auf 116,2

Aktuell befinden 23 Personen in stationärer Behandlung, teilt die Corona-Stabsstelle mit. Insgesamt sind bisher 134 mit dem Coronavirus infizierte Personen aus dem Landkreis Bad Kreuznach verstorben. Aktuell stehen 531 Personen in der Betreuung der Corona-Stabsstelle. Innerhalb der vergangenen sieben Tage wurden folgende Fallzahlen in der Stadt und den Verbandsgemeinden gemeldet: Stadt Bad Kreuznach: 58; VG Bad Kreuznach: 18; VG Rüdesheim: 43; VG Nahe-Glan: 31; VG Lalo-Stromberg: 21; VG Kirner Land: 13. Die Wocheninzidenz liegt innerhalb des Landkreises nach dem Rechenmodell des Landes bei 116,2.