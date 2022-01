Das Informationsbedürfnis der Stadtratsmitglieder über den künftigen öffentlichen Personennahverkehr in Stadt und Kreis Bad Kreuznach war groß: Eine knappe Stunde nahm dieser Tagesordnungspunkt als Mitteilungsvorlage in der Sitzung des Bad Kreuznacher Stadtrats in Anspruch. Der Geschäftsführer des neuen Gesellschaft Kommunalverkehr Rhein-Nahe (KRN), Uwe Hiltmann, stand ausführlich Rede und Antwort dazu, „was uns zurzeit umtreibt“.