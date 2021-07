Der Katastrophenschutz des Landkreises Bad Kreuznach unterstützt die Rettungs- und Aufräumarbeiten in den Hochwassergebieten in Rheinland-Pfalz. Etwa 2500 Mitglieder der Feuerwehren und 600 Mitglieder der anderen Hilfsorganisationen sind im Landkreis Bad Kreuznach aktiv. Hand in Hand arbeiten der Arbeiter-Samariter-Bund, die DLRG, das Deutsche Rote Kreuz, die Feuerwehren, der Malteser Hilfsdienst und das THW bei größeren Einsatzlagen zusammen.