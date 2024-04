Plus Kirner Land 1000 Besucher bei „Bier und Backes“: Aprilwetter hielt die Wanderer nicht ab Von Sebastian Schmitt Eine attraktive elf Kilometer lange Strecke, drei urige Jausestationen und große köstliche Vielfalt lockten bei klassischem Aprilwetter am Sonntag die eingefleischten Wanderer an: Die Bier- und Backeswanderung ist längst eine feste Größe in der Soonwald-Nahe-Region. Gekommen waren rund 1000 Besucher jeden Alters: Väter, die ihre Babys trugen, zahlreiche Senioren und Teilnehmer, die ihre Vierbeiner mitbrachten. Lesezeit: 3 Minuten

Zeitgleich bei Sonnenaufgang fingen alle drei Schornsteine der Backhäuser an zu qualmen. In Hennweiler übernahm Ortsbürgermeister Michael Schmidt diese Aufgabe, in Hahnenbach sein Amtskollege Mathias Vier und am neu gebauten Oberhauser Backes Jörg Schäfer. In den frühen Morgenstunden liefen die Aufbauarbeiten unter wolkenlosem Himmel, bei Sonne und kühlen 2 Grad. Idee ...