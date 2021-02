11. Februar: 100 Tage Dorfladen am Soonwald. Mittlerweile ist das „Unternehmen“ von der Kurzstrecke in die Mitteldistanz gewechselt, Kinderkrankheiten sind abgestellt, Routinen lösen die Versuchsreihe der anfänglichen Experimentierphase ab. Die „Probierstube“ ist in kurzer Zeit zum Bürgerladen mit zunehmend professionellem Ablauf und Kassensystem herangereift.