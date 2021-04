100 000 Euro Soforthilfe für die Innenstadt: Viele Aktionen werden unterstützt

Die Corona-Pandemie ist ein Stresstest für die Innenstädte. Deshalb hat der Stadtrat am 18. März ein Soforthilfeprogramm über 100.000 Euro für die Bad Kreuznacher Innenstadt beschlossen, um die Folgen abzumildern. Vorgesehen ist, das Geld für Marketingmaßnahmen, Zuschüsse zu Festen und Aktionen sowie zur Verschönerung der Innenstadt zu verwenden. In einem Vorgespräch am 15. April wurden mit verschiedenen Akteuren – Einzelhändlern, Geschäftsleuten, Gastronomen und privaten Initiativen aus Bad Kreuznach – zahlreiche Maßnahmen erarbeitet und eine Vorauswahl für die Umsetzung getroffen.