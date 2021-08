Der zweite Töpfermarkt auf dem Marktgelände in Veitsrodt hielt, was er versprach. Das Ambiente unter den jahrhundertealten Eichen wurde von den rund 40 Marktbeschickern geschätzt, und die Arbeit des Organisators der beiden Tage, Thorsten Cullmann, allseits gelobt. Und auch Cullmann selbst war am Abend des ersten Markttages froh: Über den guten Besuch, das gute Wetter, das breit gefächerte Angebot seiner Berufskollegen.