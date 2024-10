Plus Birkenfeld Zwischen Wein, Traktoren und Rätselraten: Stadtfest in Birkenfeld lockt kleine und große Besucher Von Andrea Brand i Gut besucht war das Birkenfelder Stadtfest, das am Sonntag über die Bühne ging. Foto: Andrea Brand Das Birkenfelder Stadtfest ist eine Feier für die ganze Familie. Mit Traktorenausstellung und Spielstraße sorgten die Veranstalter wieder für Highlights für Groß und Klein. Lesezeit: 2 Minuten

Am vergangenen Sonntag verwandelte sich Birkenfeld in ein quirliges Zentrum voller Freude und Aktivitäten. Das alljährliche Stadtfest zog zahlreiche Besucher an und füllte die Straßen und Wege mit Leben. Ob an den Essens- und Getränkeständen oder bei den verschiedenen Händlern, überall herrschte reges Treiben. Auch wenn einige Händler leider nicht ...