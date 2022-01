Ruschberg/Berschweiler

Zwischen Ruschberg und Berschweiler: Schwerer Verkehrsunfall auf der L348

Am Montagmorgen gegen 9.15 Uhr ist es auf der L348 zwischen Ruschberg und Berschweiler bei Baumholder, circa 500 Meter vor der Abfahrt nach Fohren-Linden, in Fahrtrichtung Freisen zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. An dem Unfall waren zwei hintereinander fahrende Lkw beteiligt.