Kreis Birkenfeld

Zwei-Wochen-Bilanz Schnelltestcenter im Kreis Birkenfeld: Unter 1894 Abstrichen drei positive Befunde

Bislang wurden 1894 Menschen in den drei DRK-Schnelltestzentren im Kreis Birkenfeld getestet. Dabei gab es drei positive Ergebnisse. Jörg Schmitt, Geschäftsführer des Kreisverbands des Deutschen Roten Kreuzes, zieht nach zwei Wochen eine positive Zwischenbilanz: „Unser Angebot wird sehr gut angenommen. Die Menschen sind sehr dankbar, dass wir diese Dienstleistung anbieten.“ Stand Samstagabend waren in Birkenfeld 723 Personen (drei positiv) getestet, in Idar-Oberstein 1008 (alle negativ) und in Kirschweiler 163 Personen (alle negativ).