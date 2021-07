Zweiter Rettungsweg muss angelegt werden: Dorfgemeinschaftshaus wird derzeit saniert

Im Keller des Dorfgemeinschaftshauses muss ein zweiter Rettungsweg vom Mehrzweckraum ins Freie angelegt werden, Fenster an der Straßenfront brauchen neue Leisten, die Fassade an dieser Fensterseite wird neu gestrichen: Das sind die wichtigsten Arbeiten, die in nächster Zeit am Dorfgemeinschaftshaus (DGH) anstehen. Im Maßnahmenkatalog für das nächste Jahr ist zwar eine Fortsetzung der DGH-Sanierung vorgesehen, doch möglicherweise könnte man auch schon zum Jahresende 2021 mit den Arbeiten fertig sein, meinte Ortsbürgermeister Rüdiger Scherer in der jüngsten Ortsgemeinderatssitzung.