Zweiter Lockdown vor der Tür: Den Innenstadthandel im Kreis trifft es erneut knüppelhart

Kreis Birkenfeld

Viele Unternehmer haben gehofft und gebangt, aber schlussendlich war es vergebens: Kurz vor Weihnachten sehen Bund und Länder keinen anderen Ausweg, als den Teillockdown zu verschärfen. Ab Mittwoch müssen auch im Kreis Birkenfeld die meisten Läden wieder schließen. Die NZ hat sich umgehört, was die Zwangsschließung im Weihnachtsgeschäft für die Betroffenen bedeutet. Derweil hat die Nachricht vom bevorstehenden Shutdown am Montag zwar in vielen Geschäften zu deutlich mehr Betrieb als sonst an diesem Wochentag üblich geführt und zum Beispiel bei den Friseuren sogar für einen Kundenansturm gesorgt. Panikkäufe oder lange Warteschlangen vor diversen Märkten prägten gestern jedoch insgesamt nicht flächendeckend das Geschehen.