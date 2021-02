Zweite Impfstraße geht am Mittwoch in Betrieb – Am Samstag geht es mit AstraZeneca los

Am Mittwoch wird die zweite Impfstraße in der Messe Idar-Oberstein in Betrieb genommen. Nachdem in den vergangenen Wochen im Impfzentrum mangels Impfstoff lediglich Zweitimpfungen vorgenommen werden konnten, sollen ab sofort bis zu 200 Erstimpfungen vorgenommen werden. Dabei werden zunächst die im Januar verschobenen Erstimpfungen in der Altersgruppe über 80 auf dem Programm. Bislang wurden nach Angaben der Kreisverwaltung im Kreis Birkenfeld rund 3000 Personen geimpft, davon etwa 1400 im Impfzentrum.