Archivierter Artikel vom 30.06.2020, 11:42 Uhr

Idar-Oberstein

Zwei Schlägereien in Oberstein in einer Nacht: Mehrere Verletzte

Zwei polizeibekannte 25- und 30-jährige Männer aus Idar-Oberstein sind am späten Montagnachmittag in der Obersteiner Fußgängerzone in Streit geraden. Daraufhin kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der zumindest einer der Streithähne leicht verletzt wurde. Vor Ort konnte durch die herbeigerufene Polizeistreife nur noch ein Beteiligter angetroffen werden. Die Personalien der zweiten Person stehen allerdings fest. Ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung wurde eingeleitet.