Kirschweiler/Herrstein

Alle drei Jahre überprüft das Deutsche Wanderinstitut in Marburg anhand eines umfangreichen Kriterienkatalogs, ob die ausgezeichneten Premiumwanderwege auch weiterhin die hohen Qualitätsstandards des „Deutschen Wandersiegel“ erfüllen. So stand nun auch für die Traumschleife „Kirschweiler Festung“ in der VG Herrstein-Rhaunen, die mit 9,3 Kilometern Länge fast ausschließlich im Nationalpark Hunsrück-Hochwald verläuft, wieder eine Nachzertifizierung an.