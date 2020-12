Zwei neue sind hinzugekommen: Zahl der Infizierten im Landkreis Birkenfeld liegt jetzt bei 36

Archivierter Artikel vom 31.03.2020, 19:01 Uhr

Am Dienstag kamen zwei bestätigte Corona-Fälle im Landkreis Birkenfeld hinzu: ein Ehepaar (65 und 62 Jahre) aus der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen, das sich bereits in freiwilliger Quarantäne befand, weil verdächtige Symptome aufgetreten waren. Daher umfasst ihr potenziell betroffenes Umfeld auch nur wenige Kontaktpersonen.

Von den insgesamt bislang 36 Patienten im Landkreis gelten mittlerweile fünf offiziell als geheilt. Im Klinikum Idar-Oberstein werden zwei Infizierte stationär behandelt. Am Dienstag wurden 35 Kreiseinwohner aus häuslicher Quarantäne entlassen, zehn neue kamen hinzu – die Kontaktpersonen des Ehepaars aus der VG Herrstein-Rhaunen. Somit befinden sich aktuell noch 251 Bürger des Landkreises in Absonderung. Bis einschließlich Montag hat die mobile Fieberambulanz 483 Abstriche genommen. Am Dienstag kamen 36 Tests hinzu.