Jupp Mähringer (SPD) brachte es in der Stadtratssitzung in der Messe auf den Punkt: „Es gilt, keine Zeit zu verlieren und schnell zu handeln, da für jedes Kleinkind in Rheinland-Pfalz ein Anspruch auf einen Kitaplatz besteht. Wenn kurzfristig nahezu 250 Plätze benötigt werden, müssen schnell neue hergestellt werden."