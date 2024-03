Plus VG Birkenfeld Zwei Investitionen für VG-Feuerwehr: „Straßenkämpfer“ müssen immer öfter in unwegsames Gelände Von Axel Munsteiner i Verwandlungskünstler auf vier Rädern: Ein in Hoppstädten-Weiersbach stationierter Unimog der Feuerwehr soll so umgebaut werden, dass er auch für Logistiktransporte bei Waldbränden oder bei Hochwasserereignissen genutzt werden kann. Foto: Eric Kessler/VG-Feuerwehr Der Feuerwehrausschuss der Verbandsgemeinde (VG) Birkenfeld hat sich in seiner jüngsten Sitzung nicht nur mit dem Konzept für die Neuordnung der Ausrückebereiche beschäftigt, sondern auch der geplante Bau einer Logistikhalle neben dem Birkenfelder Gerätehaus war ein Thema bei diesem Treffen. Zudem wurden zwei Empfehlungsbeschlüsse für den Kauf beziehungsweise die Umrüstung von Fahrzeugen getroffen. Lesezeit: 3 Minuten

Ob er diesen folgt, entscheidet der VG-Rat in seiner Sitzung am Mittwochabend, 20. März, ab 18 Uhr im Rathaus. Bereits in seiner Haushaltssitzung Mitte Dezember 2023 hatte der VG-Rat den Einstieg in die Planungen für die Errichtung der neuen Logistikhalle gegeben, aber noch stehe man bei diesem Projekt – auch was ...