Zwei Pkw-Brände bescherten der Idar-Obersteiner Feuerwehr am Mittwoch und in der Nacht zum Donnerstag Arbeit: Die war allerdings in beiden Fällen schnell erledigt. So waren die Feuerwachen 3 und 4 am Mittwoch um 16.58 Uhr in der Mühlenstraße im Einsatz.