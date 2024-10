Plus Idar-Oberstein

Zwei Autos standen in Idar-Oberstein in Flammen: Ursache ist noch unklar

i Die Feuerwehr konnte die Flammen an den Fahrzeugen schnell löschen. Foto: Hosser

Ein brennender Pkw im Bereich der Flurschule in Oberstein wurde der Integrierten Leitstelle Bad Kreuznach gegen 21 Uhr am Donnerstagabend gemeldet. Eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Idar-Oberstein stellte fest, dass nicht nur ein Auto, sondern zwei direkt nebeneinander abgestellte Fahrzeuge in Flammen standen. Die starke Rauchentwicklung stellte eine potenzielle Gefahr für die Anwohner der angrenzenden Häuser dar.